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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ağaçta mahsur kalan kediyi çarşafla kurtardılar İzle

Ağaçta mahsur kalan kediyi çarşafla kurtardılar İzle

Çarşafla kedi kurtarma operasyonu

( SİVAS ) SİVAS

Kurtarma Operasyonu Yavru Kedi 


- Sivas'ta 5 arkadaş ağaçta mahsur kalan kediyi ilginç bir yöntemle kurtardılar. Ağacın altında çarşaf açan arkadaşlar kediyi kurtararak özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir ağaçta mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar kediyi kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşlardan biri eve giderek çarşaf getirdi. Daha sonra başka bir vatandaş ağaca çıkarken diğerleri ağacın altında yavru kedi zarar görmesin diye çarşaf açtı. Ağaca çıkan şahıs ağacı sallayarak 10 metre yükseklikten kedinin çarşafın üzerine düşmesini sağladı. Çarşafla yapılan başarılı kurtarma operasyonu sonucu yavru kedi özgürlüğüne kavuştu.
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