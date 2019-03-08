Ağacın dallarına takılıp mahsur kalan güvercini iftaiye kurtardı Haberi

- Adana’da ağaçta mahsur kalan güvercin İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi. Cami önünde bulunan güvercinlerden biri uçarken ağaca takılıp mahsur kaldı. Güvercini gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri şnorkel itfaiye aracıyla güvercini bulunduğu yere çıkarak kurtardı. Kurtarılan güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım