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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ağacın dallarına takılıp mahsur kalan güvercini iftaiye kurtardı Haberi

Ağacın dallarına takılıp mahsur kalan güvercini iftaiye kurtardı Haberi

İtfaiye aracının ağaca çıkması

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Doğal Yaşam Alanı Irak 

-Güvercini kurtarması
-Güvercinin doğaya bırakılması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da ağaçta mahsur kalan güvercin İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami önünde meydana geldi. Cami önünde bulunan güvercinlerden biri uçarken ağaca takılıp mahsur kaldı. Güvercini gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri şnorkel itfaiye aracıyla güvercini bulunduğu yere çıkarak kurtardı. Kurtarılan güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.
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