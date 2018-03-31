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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Ağaç Kütüphane' hiç kapanmıyor - AMASYA

'Ağaç Kütüphane' hiç kapanmıyor - AMASYA

"Ağaç Kütüphane" hiç kapanmıyor - AMASYA - Ağaç kütüphaneden detaylar - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla, ağaç kütüklerinin içine konan kitaplarla oluşturulan "Ağaç Kütüphane" müdavimlerine 7/24 hizmet veriyor - Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Çakır:"Kütüphanemizin kapalı olduğu günlerde de ağaç kütüphanemiz hizmet veriyor. Sadece bizler değil, okurlarımız da evde okudukları kitapları diğer okurlarımızın okumaları için ağaç kütüphanemize bırakıyor"AMASYA (AA) - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde halk kütüphanesinin bahçesindeki ağaç kütüklerinin raf haline getirilmesiyle oluşturulan "Ağaç Kütüphane" günün her saatinde kitapseverler tarafından ziyaret edilebiliyor.İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde, üç kütüğün oyulmasıyla oluşturulan raflara konan kitapların yer aldığı Ağaç Kütüphane, yılın tamamında açık kalarak müdavimlerine 7/24 hizmet veriyor.Ağaç kütüklerinin üzerinde "Bu ağacın meyveleri kitaptır", "Her zaman bu ağaçtan kitap alabilir, fazla kitapları bırakabilirsiniz" yazılı tabelaların bulunduğu kütüphaneyle, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Elif Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağaç Kütüphane projesinin Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliği ile İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde, 2011 yılında hayata geçirildiğini söyledi.

Ağaç Kütüphane'den her yıl ortalama 3 bin kişinin yararlandığını belirten Çakır, "Ağaç kütüphanelerimizin içinde her türlü kitabı bulunduruyoruz. Kütüphanemizin kapalı olduğu günlerde de ağaç kütüphanemiz hizmet veriyor. Sadece bizler değil, okurlarımız da evde okudukları kitapları diğer okurlarımızın okumaları için ağaç kütüphanemize bırakıyor." dedi.
Okurların, Ağaç Kütüphane'den fazlasıyla memnun olduklarını dile getiren Çakır, uygulamanın tüm kütüphanelerde hayata geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.
Kütüphanenin müdavimlerinden Yasemin Barbak ise Ağaç Kütüphane sayesinde isteği zaman kitap alabildiğini vurgulayarak, evde okuduğu kitapları da diğer insanların yararlanabilmesi için kütüphaneye bıraktığını söyledi.

Kitap Okuma Kütüphane Muhabir Kabil Irak 

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