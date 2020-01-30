Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ağa takılan balığı piknikçi aile kurtardı

Ağa takılan balığı piknikçi aile kurtardı

Balığın sudan çıkarılması

Sudan Balıkçı Ağı Cep Telefonu Irak 

-Balığın ağdan kurtarılması
-Balığın gölete bırakılması

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te, balıkçı ağına takılan balığı piknikçi aile kurtardı. Karabük'e bağlı Üçbaş köyü Avdanaltı Mesire alanına piknik yapmaya giden Murat Köse ve ailesi, gölet kenarında gezerken çırpınan balığı fark etti. Çevredeki araç tekerleklerini gölete koyarak sopayla balığı sudan çıkaran Köse, balığın bir ağa takıldığını fark etti. Köse, bir süre uğraştıktan sonra balığı takıldığı ağdan kurtararak tekrar suya bıraktı. Balığın gölete bıraktıktan sonra özgürlüğüne kavuşması aile tarafından sevinçle karşılandı. Köse ailesi, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı