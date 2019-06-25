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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da İŞKUR 160 öğrenciyi işe yerleştirecek

Afyonkarahisar’da İŞKUR 160 öğrenciyi işe yerleştirecek

- Basın toplantısında görüntü - Katılımcılardan detaylar - İl Müdürü Ahmet Karakaya'nın açıklamasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü, hayata yeni geçirilen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında 160 üniversite öğrencisine iş imkanı sağlayacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni hayata geçirilen SÇP hakkında bilgilendirme yapan İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürü Ahmet Karakaya, 8 kamu kurumu ile birlikte yeni bir çalışma programı başlattıklarını söyledi.

Karakaya, program kapsamında üniversite öğrencilerine haftada 3 gün çalışacakları bir istihdam olanağı sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Üniversite okuyan öğrenci kardeşlerimizin çalışma hayatı ile tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda çalışma disiplini sağlayarak geçici süre olarak çalışma imkanı sunuyoruz. İl Müdürlüğü olarak 8 kurum ile beraber sosyal çalışma programını başlatıyoruz. Üniversite okuyan, Açık öğretim, yüksek öğretim, lisans doktora ve yaz okulu ve staj gören öğrenciler dışındaki tüm öğrencilerimiz bu programa başvurabilir."25 Haziranda başlayacak başvuruların 28 Haziranda sona ereceğini belirten Karakaya, "İl Müdürlüğümüze tahsis edilen kontenjan 160 kişi. Merkezi elektronik kura ile belirlenecek çalışacak öğrenciler. 8 Temmuzda çalışma takvimi başlayacak. 30 Eylüle kadar devam edecek. Haftada üç gün ayda 12 gün çalışılacak olan programda aylık 808 lira ücret alacaklar. Toplam çalışma günü 36 gün olarak planlandı." diye konuştu.

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