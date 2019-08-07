Afyonkarahisar'da eski belediye başkanı Kaptan'ın acı günü - AFYONKARAHİSAR
- Afyonkarahisar 'da eski belediye başkanı Kaptan'ın acı günü - Cenaze namazı öncesi taziyelerden görüntü - Cenaze namazından görüntü - Cenazenin omuzlarda götürülmesi - Abdullah Kaptan detay Afyonkarahisar eski belediye başkanı Kaptan'ın acı günüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar eski belediye başkanlarından Abdullah Kaptan’ın oğlu, İsmail Burak Kaptan'ın cenazesi toprağa verildi. Kaptan’ın dün kalp krizi geçirerek vefat eden oğlu, İsmail Burak Kaptan için İmaret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Abdullah Kaptan ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından İsmail Burak Kaptan’ın cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.
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