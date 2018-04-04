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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrin şehitlerinin adı Dideban Dağı'nda yaşatılacak - BİTLİS

Afrin şehitlerinin adı Dideban Dağı'nda yaşatılacak - BİTLİS

- Afrin şehitlerinin adı Dideban Dağı'nda yaşatılacak - Öğrencilerin fidan dikilecek yere çıkmaları - Fidanların dikimi - Fidanlara yazılan şehit ismi - Bitlis Orman İşletme Müdürü Mesut Göçmüş'ün konuşması - Güzel Dere Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Serdar Durer'in konuşması - Öğrencilerden Pelin Kandemir'in konuşmasıAfrin şehitlerinin adı Dideban Dağı'nda yaşatılacak - Bitlis 'te lise öğrencileri, Dideban Dağı'nda diktikleri fidanlara, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin isimlerini verdiBİTLİS (AA) - Bitlis 'te lise öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Dideban Dağı'nda fidan dikti.Güzeldere Sağlık Meslek Lisesindeki 300 öğrenci, kentin en yüksek dağı Dideban'a gitti.Öğrenciler burada diktikleri fidanlara, üzerinde Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerin isimlerinin bulunduğu etiketleri yapıştırdı. Bitlis Orman İşletme Müdürü Mesut Göçmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerle Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan diktiklerini söyledi.

Bölgede gençlerin fidan dikeceği bir alan tahsis ettiklerini anlatan Göçmüş, "İlerleyen yıllarda fidanların bakımlarını aynı okuldaki gençlerin yapmasını arzuluyoruz. Yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Afrin'deki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.
Okul müdürü Serdar Durer ise manilere ve türkülere konu olmuş meşhur Dideban Dağı'nın yeşillendirilmesi gerektiğini vurguladı.Bunun, birçok Bitlis linin hayali olduğunu dile getiren Durur, "Bu hayallerimiz için bir adım attık. Burada dikeceğimiz fidanlara Afrin şehitlerimizin adını verdik. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.
Öğrencilerden Pelin Kandemir de şehitler için fidan diktiklerini ve onları rahmetle andıklarını ifade etti.

Şehit Öğretmen Lise Öğrenci Öğrenciler 

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