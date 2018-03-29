Afrin'li Hüseyin baterisine kavuştu - İSTANBUL

- Afrin'li Hüseyin'in İstiklal Caddesi'nde müzik çalmasından detaylar - Genel detaylar - Hüseyin ile röportaj - Hüseyin'in evinde bateri ile karşılaşması - Hüseyin'in bateri çalması - Baba Abdul Şeyho ile röportajAfrin'li Hüseyin baterisine kavuştu - İstiklal Caddesi’nde bagetleri ve yoğurt kovasıyla hayallerine ritim tutan 13 yaşındaki Suriyeli Hüseyin Şeyho'ya, TRT Müzik, elektronik bateri hediye ettiİSTANBUL (AA) - İstiklal Caddesi'nde yoğurt kabına vurarak müzik yaptığı görüntülerinin yayılmasıyla dikkatleri üzerine çeken 13 yaşındaki Afrinli Hüseyin Şeyho artık müziğini hep hayalini kurduğu baterisiyle gerçekleştirecek.Küçük Hüseyin'in bateri özlemine son veren TRT Müzik, Afrinli ailenin evine giderek, bateriyi takdim etti.Bu beklenmedik sürpiz karşısında büyük mutluluk yaşayan Hüseyin, baterisiyle gönlünce müzik yapmaya devam edecek.Hüseyin artık bagetleri ve yoğurt kovası yerine, elektronik davul setinin padlerine, ziline vurarak, hayallerine ritim tutacak.Annesini hastalık nedeniyle kaybeden ve halen bir tekstil atölyesinde çalışan Hüseyin Şeyho, hayallerine gerçekleştiren TRT Müzik yetkililerine teşekkür etti.Baba Abdul Şeyho ise 7 yıl önce, Afrin'den çocuklarına güvenli bir gelecek sağlamak için geldiklerini söyledi.
Arkalarında bıraktıkları akrabalarının YPG/PKK teröristlerinin zulmünden çok çektiğini dile getiren Abdul Şeyho, amcasının oğlunu PKK'lı teröristlerin öldürdüğünü belirtti.