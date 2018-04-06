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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrika ülkelerinin büyükelçileri, Göbeklitepe'de - ŞANLIURFA

Afrika ülkelerinin büyükelçileri, Göbeklitepe'de - ŞANLIURFA

- Afrika ülkelerinin büyükelçileri - Göbeklitepe'nin genel görüntüsü - Büyükelçilerin alanı gezmesi ve bilgi alması - Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiondo ile röportaj - Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ile röportajAfrika ülkelerinin büyükelçileri Şanlıurfa 'da - Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de incelemelerde bulunduŞANLIURFA (AA) - Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, Şanlıurfa 'da UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki varlıklar arasında bulunan, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer'in eşlik ettiği, 24 Afrika ülkesinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlarından oluşan heyet, Şanlıurfa temasları kapsamında Harran Üniversitesini ziyaret ederek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.Heyet, daha sonra, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'yi ziyaret etti.GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve yetkililerden Göbeklitepe hakkında bilgi alan gruptakiler, bol bol fotoğraf çektirdi.Ahmet Rıza Demirer, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür konukları Şanlıurfa 'da ağırladıklarını anımsatarak, ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade etti.
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiondo ise Şanlıurfa 'yı çok beğendiğini ve özellikle Göbeklitepe'den oldukça etkilendiğini dile getirerek, tarımsal çalışmaların ise takdir edilmesi gerektiğini aktardı.

Tarım Muhabir Büyükelçiler Erimli Maslahatgüzar 

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