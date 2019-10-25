Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
'Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi' düzenlendi - ANKARA

'Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi' düzenlendi - ANKARA

"Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi" düzenlendi - ANKARA - Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin faaliyetleri - Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi - Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez'in konuşması - Kuaförlerin bir Arnavut ve iki Türk davetliye Afrika'ya özgü saç örgüleri yapması Ankara 'da "Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi" düzenlendi - Atölyeye katılan davetlilere, Afrika'ya özgü saç örgüleri yapıldıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Ankara 'da kurulan "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi"nde, Afrika'ya özgü saç örgülerinin tanıtıldığı atölye düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliğinde başkentte düzenlenen "Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi"ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın eşi Hatice Çetin Kıran'ın yanı sıra Afrikalı büyükelçi ve diplomatların eşleri katıldı.
Sönmez, atölyenin açılışında yaptığı konuşmasında, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin faaliyetleri hakkında davetlileri bilgilendirdi.Başkentte Afrika'nın tanıtımında önemli rol oynayan Afrika kültür evinde zaman zaman çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Sönmez, "Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi" ile Afrika'ya özgü saç örgülerini Türk halkına tanıtmak istediklerini dile getirdi.Sönmez, "Afrika'da saç örgüsü, moda ve güzelliğin yanı sıra kültür ve tarihi yansıtıyor. Her örgünün farklı anlamları bulunuyor. Kıtada saç örgüsü, sosyal bir amaca da hizmet ediyor." ifadesini kullandı.Atölyeye katılan diplomat eşleri de Afrika saç örgüsünün ülkelerinde temsil ettiği sosyal olguya ilişkin davetlileri bilgilendirdi.Konuşmaların ardından, kuaförler, bir Arnavut ve iki Türk davetliye Afrika'ya özgü saç örgüleri yaptı.Davetliler ayrıca Afrika'ya özgü yerel kıyafetleri denedi.Etkinlikte, Moritanya, Mali ve Senegal gibi bazı Afrika ülkelerine özgü nar çiçeğinden yapılmış içecek, davetlilere ikram edildi.

Diplomat Başkent 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı