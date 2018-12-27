AFAD’ın tatbikatı gerçeği aratmadı İzle

--Enkaz tatbikatlarından detay

--Yangın tatbikatından detay

--Konuşmalardan detay



( ERZİNCAN ) - AFAD’ın saha tatbikatı gerçeği aratmadı ERZİNCAN



- 26 Aralık 1939 Erzincan depreminin 79’uncu yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yaklaşık 300 kişilik bir ekiple saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Geçit Beldesi eğitim ve tatbikat alanında düzenlenen saha tatbikatına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik, bazı kamu kurum müdürleri, ilgili paydaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Erzincan Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik, Erzincan’da ki en büyük doğal afet tehlikesinin depremlerin oluşturduğunu belirterek, 1100 kilometrelik Kuzey Anadolu fay hattının 360 kilometrelik kısmını Erzincan’ın kapsadığını kaydetti.

Bugünkü teknoloji ile depremlerin önceden tahmin edilmesinin mümkün olmadığını bildiren Çelik, ancak bazı tedbirler alarak can kayıplarının önüne geçilebileceğini söyledi.



Ardından konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında 1939 depreminden sonra Erzincan’ın, yaklaşık 8 kilometre Kuzey’e doğru taşındığını belirterek, dikey yapılaşmanın reddedildiğine değindi. Vali Arslantaş konuşmasının devamında, bugüne kadar gelen belediye başkanlarına imara sağdık kaldıkları için teşekkürlerini ileterek, Erzincan’ın, 1940 yılına kadar insanoğlunun şehircilik manasında elde ettiği bütün birikimlerin uygulanabildiği bir saha olduğunu söyledi.



Erzincan’ın, Türkiye’nin en düzenli şehri olduğuna dikkat çeken Vali Arslantaş, Erzincan’ın Türkiye’de depreme en hazırlıklı il olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından AFAD İl Müdürlüğü ekipleri; senaryo gereği yıkılan bir binanın enkazından özel eğitimli köpek yardımıyla yaralıları bulması, araçta sıkışın bir vatandaşın kurtarılması, yangın olaylarına müdahale, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sızmalara karşı arındırma ve teşhis çalışmalarının provası yapıldı. Polis ve jandarma başta olmak üzere 20 ilgili kurumun görev aldığı prova, gerçeği aratmadı. (AA-AA)

