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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Adıyaman'ın ilk hacı kafilesi döndü

Adıyaman'ın ilk hacı kafilesi döndü

- - Hac kafilesinin karşılanması - Hacılar ile röportaj - Hacdan gelen vatandaşlardan görüntü - Hacıların yakınları tarafından karşılanması - Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Adıyaman lı hacılar, sevinç gözyaşlarıyla karşılandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın ilk hacı kafilesi kente döndü.Sudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan ve 170 kişilik ilk kafileyi taşıyan uçak saat 21.15'te Adıyaman Havalimanı'na indi.Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları, pasaport işlemlerinin ardından havalimanının Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.Hacılar, yakınlarıyla uzun süre kucaklaşarak hasret giderdi.Kafilenin en geç üyesi 38 yaşındaki Cebrail Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac ibadeti sırasında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Çok güzel duygular yaşadıklarını belirten Taştan, "44 gün boyunca kutsal topraklarındaydık. İbadetimizi yerine getirdik. Bir sıkıntı yaşamadan yurda döndük. Çok mutluyum." dedi.
Hacılardan Bedir Yıldırım ise hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Allah, herkese nasip etsin. Çok mutluyum." diye konuştu.
Çok güzel günler geçirdiğini anlatan Hanım Erdoğan ise "Allah, herkese yaşatmayı nasip etsin. Kutsal toprakları gördüğüm için ayrıca çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Aysel Yılmaz da kutsal topraklardaki duyguların ancak yaşanarak anlaşılabileceğini belirterek, herkesin oraları görmesini istedi.

Hacı Kafilesi Kutsal Topraklar Muhabir Kutsal Toprak Hac İbadeti 

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