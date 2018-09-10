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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da 1 ton dondurma dağıtıldı

Adıyaman'da 1 ton dondurma dağıtıldı

- Valilik karşısında duran dondurma tırından detaylar - Dondurma ustalarının gösterilerinden detaylar - Dondurmanın dağıtılmasından görüntüler - Vatandaşların açıklamalarıADIYAMAN (AA) - "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında .Festivalin 42. durağı olan Adıyaman 'da, Valilik binası önünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 1 ton dondurma vatandaşlara ikram edildi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının kentin marka değeri en yüksek ürünlerinden olan dondurmayı sponsor markalarla birlikte vitrine çıkarmak olduğunu dile getirdi.Dondurmanın tadına bakan Yasemin Yıldız, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vitrin Pons Muhabir 

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