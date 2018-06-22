Açe hükümetinden Arakanlı müslüman sığınmacılara destek - AÇE İzle
: - Arakanlı müslümanların kaldığı kamptan günlük yaşam detayları - Açe Vali yardımcısı Nova Iriansyah'ın açıklaması Açe hükümeti, bölgede yaşayan mültecilere destek vermeye devam edecek. Hükümet ayrıca, zulümden kaçan Rohingyalı mülteciler için uygun insani yardım ve mülteci alanları da sağlayacak. Açe hükümeti, mültecilerin güvenliğini sağlamak için, BMMYK, Uluslararası Göç Örgütü ve Endonezya Hükümeti gibi dünyanın mülteci kurumlarıyla koordine olmaya devam edecektir. Açe Vali yardımcısı Nova Iriansyah konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.