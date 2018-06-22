Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Açe hükümetinden Arakanlı müslüman sığınmacılara destek - AÇE İzle

Açe hükümetinden Arakanlı müslüman sığınmacılara destek - AÇE İzle



: - Arakanlı müslümanların kaldığı kamptan günlük yaşam detayları - Açe Vali yardımcısı Nova Iriansyah'ın açıklaması Açe hükümeti, bölgede yaşayan mültecilere destek vermeye devam edecek. Hükümet ayrıca, zulümden kaçan Rohingyalı mülteciler için uygun insani yardım ve mülteci alanları da sağlayacak. Açe hükümeti, mültecilerin güvenliğini sağlamak için, BMMYK, Uluslararası Göç Örgütü ve Endonezya Hükümeti gibi dünyanın mülteci kurumlarıyla koordine olmaya devam edecektir. Açe Vali yardımcısı Nova Iriansyah konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mülteci Müslümanlar Müslüman İnsani Yardım Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Arakanlı Müslümanların Mücadelesi SürüyorArakanlı Müslümanların Mücadelesi Sürüyor
New York'taki Müslümanlar Sahura Kadar Camilerde Vakit GeçiriyorlarNew York'taki Müslümanlar Sahura Kadar Camilerde Vakit Geçiriyorlar
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyorMuhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı