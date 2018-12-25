Aç tilki şehre indi.. Vatandaş, evine gelen tilkiyi eliyle besledi

-Ev sahibinin elinden ekmek yiyen tilki



( TUNCELİ )- Tunceli'de son zamanlarda restoranlara giderek karnını doyuran tilki görüntülerine bir yenisi daha eklendi, bu kez eve gelen tilkiyi bir kişi eliyle besledi TUNCELİ - Tunceli'de son zamanlarda restoranlara giderek karnını doyuran tilki görüntülerine bir yenisi daha eklendi, bu kez eve gelen tilkiyi bir kişi eliyle besledi. Alınan bilgiye göre, Pülümür İlçesi’ne bağlı Kırklar Köyü’nde ikamet eden Özgür Aydın'ın evinin önüne tilkiler gelmeye başladı.

Tilkileri göre Aydın, zaman zaman onlara aç kalmaması için yiyecek vermeye başladı.

Tilkilerden biri ise Aydın ailesine alışarak ellerinden yiyecek almaya başladı.

Yavru olduğu tahmin edilen tilki, ekmek alırken de cep telefonu ile görüntülendi. 3 tilkinin sürekli evlerinin olduğu yere geldiğini anımsatan Özgür Aydın, “Tilkiler üç kardeş. Diğer iki kardeş uzak duruyor. Ancak en küçükleri zamanla yanımıza kadar sokulmaya başladı.

Çekinmeden elimizden yiyecekleri alıyor” dedi.

Kent insanının doğaya ve yaban hayatına karşı son derece duyarlı olduğunu belirten Aydın, bu tarz davranışların örnek olmasını dilediklerini söyledi.



Tunceli'de bazı bölgelerde tilkiler, karnını doyurmak için zaman zaman bazı restoranların bulunduğu bölgeye gelmesi daha öncede bir çok kez görüntülenmişti.

