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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Taksi durağına kadar gelen tilkiyi eliyle besleyen Murat Karadağ

Taksi Durağı Cep Telefonu 

-Cep telefonu görüntüsü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi. Ardahan’da soğuk havaların etkisiyle yiyecek bulamayan tilki, Merkezde bulunan taksi durağına geldi. Taksi durağına gelen tilki, taksiciler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Taksiciler aç kalan tilkiyi yiyecek vererek elleriyle besledi. Tilki, uzun bir uğraş sonrası ekmeği aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
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