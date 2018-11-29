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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye 'Malcolm X' tabelası asıldı - ANKARA

ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye 'Malcolm X' tabelası asıldı - ANKARA

ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye "Malcolm X" tabelası asıldı - ANKARA - ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye "Malcolm X" tabelası asıldı - ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen cadde - Çankaya Belediyesi ekiplerinin "1478. Cadde" tabelasını indirerek, yerine "Malcolm X" yazılı tabelasını yerleştirmesiABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye "Malcolm X" tabelası asıldı - ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının bulunduğu caddenin "Malcolm X" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldıANKARA (AA) - Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının önündeki caddenin "Malcolm X" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla Çankaya'nın Çukurambar semtinde bulunan ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirildi.Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "1478. Cadde" tabelası indirilerek, yerine "Malcolm X" yazılı tabela yerleştirildi.

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