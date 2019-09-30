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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Abant tatilcilerin gözde mekanı oldu - BOLU

Abant tatilcilerin gözde mekanı oldu - BOLU

- Drone ile detaylar, - DetaylarAbant tatilcilerin gözde mekanı oldu - Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası Abant Tabiat Parkı, 9 ayda 662 bin 142 kişiyi ağırladıBOLU (AA) - Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Tabiat Parkı'nı 9 ayda 662 bin 142 kişi ziyaret etti.Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki temiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü Abant, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası oldu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tabiat parkı 9 ayda, yerli tatilcilerin yanı sıra Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Tayvan, Singapur ve Malezya gibi ülkelerden 662 bin 142 kişiyi ağırladı.Özellikle bayram tatilleri ve hafta sonlarında yoğun ilgi gören tabiat parkında ziyaretçiler, yoğunluğa neden oluyor. Günübirlik veya konaklamak için Abant'ı tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeşilin ve kahverengi tonların oluşturduğu büyüleyici doğal güzellikler arasında tatillerinin keyfini, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek, balık tutarak, ata ve faytona binerek çıkarıyor.

Fayton Hatıra Fotoğrafı Ziyaretçiler Şili 

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