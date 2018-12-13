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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması - Sinema oyuncusu Hikmet Taşdemir - İSTANBUL

AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması - Sinema oyuncusu Hikmet Taşdemir - İSTANBUL

- Sinema oyuncusu Hikmet Taşdemir'in oy vermesi - Duygusal anlar yaşayan Taşdemir'in konuşması - Sinema oyuncusu Hikmet Taşdemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - Türk sinema oyuncusu Hikmet Taşdemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Silivri'deki evinin kapılarını AA ekibine açan Yeşilçam Oyuncusu Hikmet Taşdemir, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Taşdemir, "haber" kategorisinde, İstanbul 'un Fatih ilçesinde doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangından bir bebeği uzaklaştıran itfaiye eri Taner Çebi'nin görüldüğü, Elif Öztürk tarafından çekilen ''Kahraman İtfaiyeci'' adlı fotoğrafı oyladı.Oylama sırasında duygu dolu anlar yaşayan Taşdemir, gözyaşlarını tutamadı.

Muhabir Yurt Dışı Sinema Oyuncusu İtfaiye Eri Gori 

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