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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DOB Genel Müdürü Karahan - ANKARA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DOB Genel Müdürü Karahan - ANKARA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - DOB Genel Müdürü Karahan - ANKARA - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın oylama görüntüleri ve açıklamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - DOB Genel Müdürü Murat Karahan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandıANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.Murat Karahan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı."Haber" kategorisinde, Elif Öztürk'ün ''Kahraman İtfaiyeci'' fotoğrafını tercih eden Karahan, fotoğrafı çok dokunaklı bulduğunu, yangından kurtarılan çocukla itfaiye erinin yüz ifadesinden çok etkilendiğini söyledi.

Karahan, ''Bu fotoğraf, bir sanatçı olarak beni duygulandırdı.'' dedi.
"Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal Boğa'' fotoğrafına oy veren Karahan, sanatın hayırlı bir işe vesile olmasını çok değerli gördüğü, eseri de çok beğendiği için bu tercihte bulunduğunu söyledi.

Karahan, "spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın çektiği "Ramil Altına Koştu" fotoğrafından yana oyunu kullandı. Fotoğrafın anılarını tazelediğini dile getiren Karahan, ''Bu yarışı canlı izledim. Ramil kazandığında ben de onun gibi, tüm Türkiye gibi yerimden hoplamıştım ve büyük bir gurur yaşamıştım. Çok güzel bir anı yeniden hatırlattığı için bu fotoğrafı seçiyorum.'' diye konuştu.
Murat Karahan, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu, birçoğuna oy vermek istediğini belirterek, AA foto muhabirlerini kutladı.

Yarış Muhabir Yurt Dışı İtfaiye Eri Gori 

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