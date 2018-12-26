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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - BURSA

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - BURSA

- Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın fotoğrafları oylamasıAA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.Vali Canbolat, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" fotoğrafını tercih etti.Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğraflarını seçen Canbolat, AA çalışanlarına başarılar diledi.Canbolat, AA'nın gelenekselleşmiş çok güzel bir etkinliği olan "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli çalışmalar olduğunu söyledi.

Bolat İlham Gori 

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