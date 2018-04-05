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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne özel minyatür halı dokudu - ISPARTA

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne özel minyatür halı dokudu - ISPARTA

- Anadolu Ajansı 98 yaşında - AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne özel minyatür halı dokudu - Minyatür halının yapımından detaylar - El Sanatları uzmanı İhsan Akkuş ile röportaj - AA logolu minyatür halıdan detaylar Anadolu Ajansı 98 yaşında - Gülünün, lavantasının yanı sıra halısıyla da dünyaca meşhur olan Isparta 'da bir halıcı, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne özel minyatür halı dokuduISPARTA (AA) - Gülünün, lavantasının yanı sıra halısıyla da dünyaca meşhur olan Isparta 'da bir halıcı, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne özel minyatür halı dokudu.El Sanatları uzmanı İhsan Akkuş, kendi halı atölyesinde öncelikle üzerinde AA'nın logosunun bulunduğu minyatür halının tasarımını yaptı. Daha sonra atölyede çalışan bir kadın halı dokuma ustası, 3 gün boyunca yaklaşık 10 bin düğüm atarak ilmek ilmek işledi.Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri Anadolu Ajansını takip ettiğini söyledi.

Sağlıklı haberler sunduğu için Anadolu Ajansını tercih ettiğini ifade eden Akkuş, ajans sayesinde doğru haberi alabildiklerini kaydetti.
Kuruluş yıl dönümü için halı hazırladıklarını anımsatan Akkuş, şöyle konuştu:"Ülkemizin haber kaynağı olan Anadolu Ajansının gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda verdiği haberlerle bilgi sahibi oluyoruz. Bundan dolayı bugüne özel Isparta 'da marka olan minyatür halı üzerine Anadolu Ajansının logosunu dokuduk. Bir katkımız olsun istedik. Bunun karşılığı çok değil ama küçük bir hediyemiz olsun istedik. Bunu plaket haline dönüştürüp ajans yetkililerine göndermek istiyoruz. Ajans sağlıklı haberleri aldığımız bir kaynak. Doğru ve güvenilir bir kaynak. Bilgi edinmek bizim hayat felsefemiz. Dolayısıyla uluslararası mecradaki gelişmelerden de haberdar oluyoruz. Doğru haberi nerede ne yapıldığı hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Dolayısıyla bize ışık kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Bu vesiyle Anadolu Ajansının 98. yıl dönümü kutluyoruz."

Minyatür Muhabir Sparta Felsefe Uluslararası 

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