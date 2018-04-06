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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - AYDIN

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - AYDIN

- Vali Yavuz Selim Köşger'in konuşmasıAA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - Aydın Valisi Köşger: - "Anadolu Ajansı, ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleye aktif katkı sağlamıştır. O mücadelenin dünya arenasında tanıtılmasına da büyük katkı sağlamış bir ajansımızdır"AYDIN (AA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.Köşger, yaptığı açıklamada AA'nın 98. yılını kutlayarak tüm çalışanlarına başarılar dileyerek "Ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleye aktif katkı sağlamıştır. O mücadelenin dünya arenasında tanıtılmasına da büyük katkı sağlamış bir ajansımızdır." dedi.
AA'nın ilkeli bir habercilik örneği sergilediğine dikkati çeken Köşger, şöyle konuştu:"Bugün de günün modern teknolojilerini kullanarak tüm dünyada ülkemizin sesini duyuran önemli bir ajanstır. Anadolu Ajansı, ülkemizdeki haberleri, doğru, dürüst ve kaynağından çarpıtmadan veren objektif bir haber ajansıdır. Genel müdüründen tüm ülke çapında ve uluslararası arenada çalışanlara 98. yılınız kutlu olsun diyorum. Tüm çalışanlara başarılar diliyorum."

Kutlay Teknoloji Uluslararası Objektif 

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