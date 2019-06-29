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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali - ANTALYA İzle

9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali - ANTALYA İzle

- Motosiklet Güzellik yarışmasından görüntü - Yarışmada birinci olan motosikletten görüntü - Kolombiyalı motosiklet grubunun demir kafeste motosiklet gösterisinden görüntü - İzleyicilerden görüntü - Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat akrobasi gösterisinden görüntü - Manga konserinden görüntü9. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali - Antalya 'da düzenlenen 9. Uluslararası Motosiklet Festivali'nde Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat akrobasi gösterisi sunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 9. Uluslararası Motosiklet Festivali düzenlendi.
Manavgat Belediyesince düzenlenen festivale yurt içi ve yurt dışından 150 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katıldı.
Festivalde 22 motosikletin katıldığı motosiklet güzellik yarışmasında Gökmen Şen'e ait 1998 model özel işlemeli Harley Davidson motosiklet birinci seçildi. Dereceye giren diğer motosikletçilere de çeşitli hediyeler verildi.
Türkiye Motokros şampiyonu Birkan Polat da festivalde güvenli alanda izleyenlere motosiklet gösterisi sundu. Ünlü motosikletçi yaptığı birbirinden ilginç ve tehlikeli hareketlerle adeta nefesleri kesti. Kolombiyalı motosiklet grubu da kafeste motosiklet gösterisi sundu.Motosiklet gösterilerinin ardından sahne alan Manga grubu, yaklaşık 2 saat boyunca izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.Festival, 30 Haziran'da sona erecek.

Yurt Dışı Şampiyon Akrobasi Gösterisi Güzellik Yarışması Motosikletçi 

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