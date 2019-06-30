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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali - MUĞLA Haberi

8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali - MUĞLA Haberi

- Gülsin Onay'ın performansı - İzleyicilerden görüntü - Festivalin kapanışında Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay sahne aldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez'in anısına 8'incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" sona erdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yapılan 8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin son gününde, Horn - Staff grubu Babadağ'ın 1700 metre pistinde konser verdi.Çelliçel grubu ise D - Marin Göcek'te gün batımı konseri gerçekleştirdi.Beşkaza Meydanı'ndaki kapanış konserinde de Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay resital verdi. Sanatseverlerin beğenisini toplayan Onay, uzun süre ayakta alkışlandı.

Sivil Toplum Forma Kışla 

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