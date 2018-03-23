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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
71 yıllık evlilikleri gençlere örnek oluyor - MUŞ

71 yıllık evlilikleri gençlere örnek oluyor - MUŞ

- Çiftin yürürken birbirlerine yardımcı olmaları - 110 yaşındaki Abdulaziz Arat ile röportaj - 85 yaşındaki Emine Arat ile röportaj - Çiftin çocukları Kemal Arat ile röportaj71 yıllık evlilikleri gençlere örnek oluyorMUŞ (AA) - Muş 'un Korkut ilçesinde 110 yaşındaki Abdülaziz ile 85 yaşındaki Emine Arat'ın 71 yıllık evlilikleri gençlere örnek oluyor.İçboğaz köyünde yaşayan Abdülaziz ile Emine Arat çiftinin 12 çocuk ve 67 torunu bulunuyor.Abdülaziz Arat, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini çok sevdiğini ve onu kırmamaya çaba gösterdiğini söyledi.

Emine Arat ise eşiyle severek evlendiklerini anlatarak "Eşim bugüne kadar hiç beni kırmadı. Çok sıkıntılar yaşamamıza rağmen hala bir birimizi seviyoruz. Biz hep gençlere örnek olmaya gayret gösterdik. Bugüne kadar tatsız bir olay yaşamadık çünkü evlilik kutsal bir müessesedir." dedi.
Arat çiftinin çocukları Kemal Arat da anne ve babasının 71 yıldır evli olduklarını söyledi.

Anne ve babası arasında hiçbir zaman sorun görmediğini belirten Arat, "Babam 110 yaşında, annem çocuklarından çok ona ilgi gösteriyor, sahip çıkıyor. Birbirlerini seviyorlar. Hiçbir zaman aralarında bir sıkıntı, sorun olmadı. Bize örnek oluyorlar." diye konuştu.

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