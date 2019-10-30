700 yıllık Yazmacılar Hanı butik otele dönüştü - TOKAT İzle
- Tarihi Yazmacılar Hanından detay görüntüler - Butik otele dönüşen otelin içi ve odalarından detay görüntü - Hanın dışından detay görüntü - Otel işletmecisi Özkan Gündüzlü ile röportaj - Otelden detaylar700 yıllık Yazmacılar Hanı butik otele dönüştü - Tokat 'ta, Selçuklulardan kalan ve 30 yıldır atıl vaziyette duran 700 yıllık tarihi Yazmacılar Hanı restore edilerek butik otele dönüştürüldü - Otel işletmecisi Özkan Gündüzlü: - "Tarihi han son 30 yıldır bomboş duruyordu. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğünden burayı 23 yıllığına kiralayarak aslına uygun bir şekilde onarıp butik olarak hizmete açtık"TOKAT (AA) - İLYAS GÜN - Tokat 'ta 700 yıl önce Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılan ve 30 yıldır atıl vaziyette bekleyen tarihi Yazmacılar Hanı butik otele dönüştü.Cami Kebir Mahallesi'nde Tokat Kalesi'nin alt kısmında bulunan 700 yıllık tarihi handa restorasyon çalışmaları sona erdi. 30 yıldır atıl bekleyen ve restorasyon çalışması ile butik otel haline getirilen Yazmacılar Hanı'nın 700 yıllık duvarları ve kapıları, olduğu gibi korundu.Yazmacılar Hanı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapıları görmesi için tabana cam korumalık yapıldı.Yazmacılar Hanı'nı butik otel olarak işletmeye açan Özkan Gündüzlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 700 yıllık tarihi, restorasyon çalışmasıyla ortaya çıkardıklarını söyledi.
Gündüzlü, Yazmacılar Hanı'nın Anadolu Selçuklu döneminden kalan tarihi bir eser olduğuna işaret ederek, "Son olarak 1882 yılında restorasyon yapılmış. O günden bugüne kadar herhangi bir restorasyon görmemiş. Bu handa, 30 yıl öncesine kadar yazmacılık yapılmış. Yazmacılar başka yere taşındığı için boş, atıl bir vaziyette beklemiş. Son 30 yıldır bomboş duruyordu. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğünden burayı 23 yıllığına kiralayarak aslına uygun bir şekilde onarıp butik olarak hizmete açtık." dedi. Handa 700 yıllık tarihi yaşatmaya gayret ettiklerini vurgulayan Gündüzlü, hanın ilk günden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladığını ifade etti. Gündüzlü, yirmi odalı butik otelde, odaların dekorasyonunu tarihi dokuya uygun yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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