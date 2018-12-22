7. Köyceğiz Noel Pazarı - MUĞLA

- 7. Köyceğiz Noel Pazarı - Pazar alanının drone kamera ile görüntülenmesi - Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın açıklaması - Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu'nun açıklaması - Marmaris’te yaşayan İngiliz asıllı Gillan Kazancı'nın açıklaması7. Köyceğiz Noel Pazarı - Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan: - "Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz" - Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu: - "Noel pazarıyla bu hoşgörü ikliminin Köyceğiz'de var olduğunu gösteriyoruz. Yerleşik yabancıların, yerli halkla buluşmasını sağlıyoruz"MUĞLA (AA) - Yaklaşık 15 bin yabancının yaşadığı Muğla 'da, "Türkiye’nin en büyük Noel pazarı" sloganıyla kurulan 7. Köyceğiz Noel Pazarı'nı 20 bin kişi ziyaret etti.Köyceğiz ilçesinde, Belediye, Muğla Yabancılar Derneği ve sivil toplum örgütleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 2 bin kişi, bin stantta çeşitli ülkelere özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ile hediyelik eşyaları satışa sundu.Kış ayının en büyük etkinliği için İstanbul, Antalya, Denizli, Aydın, Kuşadası başta olmak üzere birçok yerden turlarla yerli ve yabancı misafirler Köyceğiz'e geldi. Oluşturulan Noel çadırında, "Noel Baba" kılığındaki kişi çocuklara kitap hediye etti.Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Köyceğiz ve çevre ilçelerde yaşayan yerleşik yabancıların inancına göre, aktif derneklerin iş birliğiyle kurulan geleneksel Noel pazarıyla alışveriş imkanı sunduklarını söyledi.
Anadolu topraklarının, öteden beri çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olduğuna dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:"Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel'in, ülkemizdeki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum." Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ise etkinliğe her yerden katılım olduğunu dile getirdi.Etkinlik için turlar düzenlendiğini anlatan Karanfiloğlu, "Bu turlar sayesinde Köyceğiz kış aylarında büyük bir turizm potansiyeline kavuşuyor. Stant açanların birçoğu yerleşik yabancı. Kendi inançlarına göre çeşitli hediyelikler, yiyecek ve içecekleri stantlarda satışa sunuyorlar. Noel pazarıyla bu hoşgörü ikliminin Köyceğiz'de var olduğunu gösteriyoruz. Yerleşik yabancıların, yerli halkla buluşmasını sağlıyoruz."Marmaris’te yaşayan İngiliz asıllı Gillan Kazancı da Köyceğiz'de gerçekleştirilen etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.