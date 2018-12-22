Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
7. Köyceğiz Noel Pazarı - MUĞLA

7. Köyceğiz Noel Pazarı - MUĞLA

- 7. Köyceğiz Noel Pazarı - Pazar alanının drone kamera ile görüntülenmesi - Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın açıklaması - Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu'nun açıklaması - Marmaris’te yaşayan İngiliz asıllı Gillan Kazancı'nın açıklaması7. Köyceğiz Noel Pazarı - Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan: - "Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz" - Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu: - "Noel pazarıyla bu hoşgörü ikliminin Köyceğiz'de var olduğunu gösteriyoruz. Yerleşik yabancıların, yerli halkla buluşmasını sağlıyoruz"MUĞLA (AA) - Yaklaşık 15 bin yabancının yaşadığı Muğla 'da, "Türkiye’nin en büyük Noel pazarı" sloganıyla kurulan 7. Köyceğiz Noel Pazarı'nı 20 bin kişi ziyaret etti.Köyceğiz ilçesinde, Belediye, Muğla Yabancılar Derneği ve sivil toplum örgütleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 2 bin kişi, bin stantta çeşitli ülkelere özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ile hediyelik eşyaları satışa sundu.Kış ayının en büyük etkinliği için İstanbul, Antalya, Denizli, Aydın, Kuşadası başta olmak üzere birçok yerden turlarla yerli ve yabancı misafirler Köyceğiz'e geldi. Oluşturulan Noel çadırında, "Noel Baba" kılığındaki kişi çocuklara kitap hediye etti.Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Köyceğiz ve çevre ilçelerde yaşayan yerleşik yabancıların inancına göre, aktif derneklerin iş birliğiyle kurulan geleneksel Noel pazarıyla alışveriş imkanı sunduklarını söyledi.

Anadolu topraklarının, öteden beri çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olduğuna dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:"Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel'in, ülkemizdeki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyorum." Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ise etkinliğe her yerden katılım olduğunu dile getirdi.Etkinlik için turlar düzenlendiğini anlatan Karanfiloğlu, "Bu turlar sayesinde Köyceğiz kış aylarında büyük bir turizm potansiyeline kavuşuyor. Stant açanların birçoğu yerleşik yabancı. Kendi inançlarına göre çeşitli hediyelikler, yiyecek ve içecekleri stantlarda satışa sunuyorlar. Noel pazarıyla bu hoşgörü ikliminin Köyceğiz'de var olduğunu gösteriyoruz. Yerleşik yabancıların, yerli halkla buluşmasını sağlıyoruz."Marmaris’te yaşayan İngiliz asıllı Gillan Kazancı da Köyceğiz'de gerçekleştirilen etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Alışveriş Dinler Çatışma Sivil Toplum Hediyelik Eşya 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı