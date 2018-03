7 bin kilometre yol kat ederek Leylek Ormanı'na geldiler...Leylek Ormanı havadan görüntülendi

-Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti giriş yazısı

-Leyleklerin resmini çeken kadınlar

-Havada uçan leylek

-Leylek ormanından detaylar

-Yuvada ki leyleklerin gagalarını bir birine çarparak ses çıkartması

-Roportajlar



( SAMSUN -ÖZEL-HD)- 950 yuva bulunan ‘Leylek Ormanı’ leylek apartmanını andırıyor SAMSUN



- Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne gelen leylekler, apartmanı andıran ‘Leylek Ormanı'na yerleşti. Leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalarıyla adeta leylek apartmanını andırıyorlar. Leylek Ormanı’na dişilerinden önce gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra dişi leylekler de geldi. Burada her biri 4-5 yavru büyütecek leylekler, Mayıs ayında yavruları yumurtalardan çıkmaya başlayacak. Leyleklerin Kır Kahvesi Leylek Ormanı’nda dişi leylekler devamlı yuvada kalarak yumurtladıktan sonra yavrularını büyütürken, erkek leylekler de aynı yuvada yavrusuna zarar vermemek için akşamları Leylek Ormanı’nın bir diğer bölümü olan ve ismine ‘Leyleklerin Kır Kahvesi’ denilen bölgede kalacak. Bölgede 5 aylık bir süre kalan leylekler yavrularını büyütüp, uçuş talimlerini tamamlayıp güçlerini toparladıktan sonra Ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere hareket edecekler. Deltada 950 leylek yuvası var Leyleklerin bahar ayıyla birlikte tekrar Samsun’a göç ederek geçen yıldan kalma yuvalarını inşa ettiklerini ve yuvalarına yerleştiklerini dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Cengiz Akyüz, “Leylekler her yıl düzenli olarak ilkbaharda üremek için deltaya geliyorlar. Üredikten sonra sonbahara doğru ise tekrar sıcak ülkelere göç ediyorlar. Kızılırmak Deltası’nda bugüne kadar kayıt altına alınmış yaklaşık olarak 950 adet leylek yuvası bulunmakta. Leylekler Mart ayında buraya gelerek geçen yıldan kalma yuvalarını tamirat ederek tekrar bu yuvalarına yerleşiyor. Burada dişi leylekler kuluçkaya yatıyor ve üredikten sonra 15 Ağustos itibariyle buradan yaklaşık olarak 7 bin kilometre uzaklıkta olan Afrika’ya göç ediyorlar. Kızılırmak Deltası’nda her yıl 5 bin leylek popülasyonu söz konusu oluyor” dedi.

Deltayı gezmeye gelen ve Leylek Ormanı’na hayran kalan vatandaşlar da, “Burayı çok sevdik. Kızılırmak Deltası’nda bir leylek ormanı olduğunu yeni öğrendik. Gelip ziyaret etmek istedik ve çok hoşumuza gitti. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Herkesin gelip mutlaka görmesi gerekir. Adeta burası insanı kendine hayran bırakıyor” dediler.