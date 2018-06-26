650 yıllık Ulu Cami'yi kurtarma restorasyonu (2) - MANİSA Haberi
- Ulu Cami'nin drone ile çekilen görüntüsü650 yıllık Ulu Cami'yi kurtarma restorasyonu - İzinsiz ve yanlış uygulamalarla orijinali kaybolan Manisa 'daki 650 yıllık Ulu Cami'nin aslına döndürülmesi için restorasyon çalışması başlatıldı - Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç: - "İzinsiz birkaç uygulamadan dolayı eser orijinalliğini yitirmiş. Yapılacak restorasyon çalışması ile o özelikler yeniden gün yüzüne çıkarılacak"MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Vakıflar Genel Müdürlüğü, izinsiz yapılan çeşitli eklentiler ve yanlış uygulamalar nedeniyle orijinalliğini yitiren Manisa 'daki Ulu Caminin aslına uygun hale getirilmesi için restorasyon çalışması başlattı.İbadete kapatılan ve yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmaları için cami, ihaleyi alan firmaya teslim edildi.Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin Saruhan Bey'in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldığını, Bursa Ulu Cami ile birçok mimari benzerlikleri bulunan çok önemli bir eser olduğunu belirtti. Osmanlı döneminde külliye olarak kullanılan caminin Manisa 'da önemli hafızların yetiştirildiği bir medrese olduğunu aktaran Koç, "Caminin hemen yanında İshak Çelebi'nin türbesi ve onun hemen yanında da medresesi olan bir külliye şeklindedir. Sağ tarafında hamamı var. İmarethanesi de var ancak o günümüze kadar gelememiştir." dedi. Koç, caminin, Bursa Ulu Caminin minberiyle aynı özelliği taşıdığına dikkati çekerek, şunları söyledi:"Bu tür eserlerin taşı toprağı her şeyi kıymetlidir. En son 1970'li yıllarda restorasyondan geçirilmiş. Şu anda çeşitli yerdeler çatlamalar var. İzinsiz birkaç uygulamadan dolayı eser orijinalliğini yitirmiş. Cami içerisindeki daha önce izinsiz olan uygulamalar var. Bu uygulamaların tamamı kaldırılacak. Cami minber, mihrap ve minaresine kadar tamamen yenilenecek. Eserdeki restorasyon çalışması, öncesi ve sonrası fotoğraflanıyor. Eser aslına uygun şekilde uzun süre milletimize hizmet edecek."Vakıflar Genel Müdürlüğünün açtığı restorasyon ihalesini kazanan firmaya caminin teslim edildiği bilgisini veren Koç, "Yer teslimi ile yaklaşık 3 yıl gibi bir süre içerisinde özgün hali ile en güzel şekilde Manisa halkına ve Manisa dışından gelen ziyaretçilere açmak için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Çalışmalar ve ayrıca ön görülemeyen konularda bir şey çıktığı zaman İzmir'deki ekibimizin desteği ile onarımı gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Koç, hizmet bölgeleri İzmir ve Manisa 'da 40'ın üzerinde tarihi eserin restorasyonuyla yaklaşık 50 eserin proje çalışmasının sürdüğünü sözlerine ekledi.