6 bin balık daha İzmit Körfezi ile buluşturuldu Haberi

( KOCAELİ )- Proje kapsamında toplam 12 bin balık denize bırakıldı KOCAELİ



- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İzmit Körfezi’ni Balıklandırma" projesi kapsamında 6 bin balık daha İzmit Körfezi'ne bırakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında başlatılan "İzmit Körfezi’ni Balıklandırma" projesi devam ediyor. 2014 yılında başlatılan proje kapsamında Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi’nde üretilen 3 bin levrek ve 3 bin kalkan olmak üzere toplam 6 bin balık yavrusu, 22 Kasım 2017 tarihinde Değirmendere sahilinden Körfez’e bırakılmıştı. Devam eden projenin 2. etabında 6 ay boyunca Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü’nde akvaryumlarda üretilen 6 bin çupra, levrek ve kalkan balığı yavrusu Karamürsel sahilinde gerçekleştirilen törenle İzmit Körfezi ile buluşturuldu. Ekolojik denge için ikinci kez balıklar denizle buluştu Ekolojik dengenin korunması amacıyla gerçekleştirilen projenin 2. etabında gerçekleştirilen balıklandırma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cennet gibi bir ülkemiz, cennet misali bir şehrimiz var" Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez'in temizlenmesi için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Bizim cennet gibi bir ülkemiz, cennet misali bir şehrimiz var. İnanın ne kadar şükretsek az. Belki biraz insanlarımızda bazı eksiklikler olabilir ama her geçen gün eğitim yönüyle de insanların çevreye daha fazla önem vermelerinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemi sadece biz değil, insanlarımı da veriyor. Başta öğretmenlerimiz, kamu yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve vakıflarımız yapılanları gördükçe mutlu oluyor ve kirletmiyor. Çevreyi kirletenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Sabırla, kavga etmeden, itişmeden ve en güzel metotla ben inanıyorum ki Karamürselimiz ve Kocaelimiz’de çevre bilinci, çevreyi koruma, sevme, evre ile anlayışı her geçen gün artacak, artıyor" dedi.

"Körfez'de canlanma başladı, 70’in üstünde tür oluştu" İzmit Körfezi’nin proje ile akvaryuma dönüşeceğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Allah’a şükür biz şehirlerimizi dönüştürüyoruz. Denizimiz Allah’a şükür bir akvaryum gibi. Bakanlığımız burayı seçti şimdi burası bir akvaryum. Büyük balıkçılık yasaklandı yıllar önce burada. İnşallah bütün belediyelerimizle, Orman Bakanlığımız’la, Tarım Bakanlığımız ile Körfezi bir akvaryum haline getireceğiz. Balık tutmayacak mıyız, tutacağız tabii. Daha çok tutacağız, daha çok ürün alacağız, bir alıyorsak bin alacağız. Oltayı attığımız zaman bir anda 5 tane balık gelecek oltaya. Şimdi neden gelmiyor. Çünkü kirletmiştik, daha yeni yeni geliyor kendine. Canlanma başladı, 70’in üstünde tür oluştu. Bunun en önemli göstergesi de yunus balıklarının gelip körfezi dolaşması. Bu da temizliğin en güzel göstergesi. Hamdolsun biz, ilçe belediye başkanlarımız, Çevre Bakanlığımız, Orman Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız ile birlikte çok güzel projelerimiz var. Halkımızın da buna destekleri var. İnanıyorum ki biz bu işi seve seve yapacağız ve vatanımızı pırıl pırıl, tertemiz bir şehir haline getiriyoruz” diye konuştu.

6 bin balık yavrusu Körfez sularına bırakıldı Konuşmaların ardından Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü'nde üretilen 6 bin yavru levrek, kalkan ve çupra İzmit Körfezi sularına bırakıldı. 2 etap kapsamında İzmit Körfezi'ne bırakılan balık sayısı 12 bine ulaştı.