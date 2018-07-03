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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
.'57. Uluslararası Bursa Festivali' - BURSA Video

.'57. Uluslararası Bursa Festivali' - BURSA Video

."57. Uluslararası Bursa Festivali" - BURSA

- Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserden detaylar - Şarkıcı Emre Altuğ'un konseri - Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın konseri BURSA (AA) - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Emel Sayın ve Emre Altuğ konser verdi.Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.Konserin ilk yarısında sahne alan Emre Altuğ, "Su Gibisin", "Gidecek Yerim Mi Var" ve "Aşkı Kıyamet"in de aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.Türk Sanat Müziği sanatçısı Emel Sayın da "Feride", "Rüyalar Gerçek Olsa" isimli şarkılarını Bursa lı sevenleriyle söyledi.

Konser sonunda Emel Sayın ve Emre Altuğ uzun süre alkışlandı.

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