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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA Video

57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA Video

- Despina Vandi'nin konserinden kesitBURSA (AA) - Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Despina Vandi sahne aldı.Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde, her yaştan hayranları Vandi'yi yalnız bırakmadı.30 yıllık müzik kariyerine birçok albüm sığdıran Vandi, sahne performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.Konserinde Türk ve Yunan ezgilerinden oluşan renkli bir repertuvara yer veren Vandi, Bursa lı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.Vandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa 'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Bursa 'nın Türkiye'nin büyük ve güzel şehirlerden biri olduğunu ifade eden Vandi, ''İstanbul da Ziynet Sali ile birlikte konserde sahne aldık. Çok güzel bir konser olmuştu.'' diye konuştu.

Ali İl Muhabir Forma Kışla Irak 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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