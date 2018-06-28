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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA Video

57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA Video

- Sertap Erener'in sevilen şarkılarını seslendirmesi - Erener'i dinlemeye gelen müzikseverlerBURSA (AA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında Sertap Erener müzikseverlerle bir araya geldi.Kültürpark Açık hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde Erener, Bursa lı müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.Erener, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.Eski ve yeni albümlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer veren Erener, "Açık Adres", "Vur Yüreğim" ve "Everyway That I Can" gibi şarkılarını Bursa lı sevenleri eşliğinde söyledi.

Konser sonunda sahnede şiddetli yağmura rağmen sahnede kalan Erener, konserini şemsiye altında devam ettirdi.Konser sonunda Erener, Bursa lı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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