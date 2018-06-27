Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA Video

57. Uluslararası Bursa Festivali - BURSA Video



: - Fransız grup Electro Deluxe'un sahne performasından kesit - İzleyicilerin alkışlamasıBURSA (AA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında Electro Deluxe, müzikseverlerle buluştu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, rock müzik tutkunları ritimlere eşlik etti.Fransız grup Electro Deluxe'nin, funk, soul, hiphop ve elektro müziği caz müzikle harmanlayarak seslendirdiği şarkılar Bursa lı sanatseverler tarafından beğenildi.Sahne de vokalist James Copley'e, saksafonda Thomas Faure, klavyede Gael Cadoux, vurmalı çalgıda Arnaud Renaville, trompette Vincent Payen gibi müzisyenler eşlik etti.Konser boyunca eğlenen Bursa lı rock müzik severler Electro Deluxe'ün sahne performansını uzu süre ayakta alkışladı.

Soul Saksafon Rock Forma Kışla 

İlgili Foto Galeriler
88'nci Oscarlar sahiplerini buldu88'nci Oscarlar sahiplerini buldu
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
56. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu56. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
Teoman EvlendiTeoman Evlendi
Türkiye Ve Dünya Starlarını AğırlıyorTürkiye Ve Dünya Starlarını Ağırlıyor
Photoshop DeğilPhotoshop Değil
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı