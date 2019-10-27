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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı - ANTALYA Video

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı - ANTALYA Video

- 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni - Oyuncuların kırmızı halıdan geçişi - Oyuncu Şebnem Bozoklu ile röportaj - CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek ile röportaj - Oyuncu Oktay Kaynarca ile röportaj - Oyuncu Ahmet Mekin ile röportaj - Sanatçı Burcu Güneş ile röportaj - Oyuncu Türkan Şoray'ın kırmızı halıdan geçişi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile röportajANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.
Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.

Açılış Töreni Kırmızı Halı 

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