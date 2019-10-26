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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı - ANTALYA

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı - ANTALYA

- 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Korteje katılan sanatçılardan görüntüler - Sanatçılardan Ayten Uncuoğlu ile röportaj - Orhan Aydın ile röportaj - Kortejden ve vatandaşlardan detaylar56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı - Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimleri, festival ile özdeşleşen geleneksel kortejde Antalya lıları selamladıANTALYA (AA) - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Cam Piramit önünden başlayan kortej geçişine, aralarında Ayten Uncuoğlu, Şahnaz Çakıralp, Füsun Demirel, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Burak Hakkı, Cemal Hünal, Selma Güneri ve Yusuf Sezgin'in de bulunduğu bazı ünlüler katıldı.
Kortejde yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vatandaşları selamladı. Kortej geçişinde sanatçılar üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, karanfil attı.Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından Karaalioğlu Parkı girişinde sona eren korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen festival, öze dönüş temasıyla gerçekleştiriliyor. Festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 filmi gösterilecek.

Televizyon Klasik Otomobil Festival Ünlüler 

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