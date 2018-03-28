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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
54. Kütüphane Haftası etkinlikleri - DENİZLİ

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri - DENİZLİ

- 54. Kütüphane Haftası - Pamukkale Üniversitesi rektörlüğü önünde toplanan öğrencilerin kitap okuması - PAÜ Kütüphane Daire Başkanı Özgür Volkan Yılmaz konuşması54. Kütüphane Haftası - Denizli ve Uşak'ta protokol üyeleri ile öğrenciler yarım saat kitap okuduDENİZLİ/UŞAK (AA) - Denizli ve Uşak'ta, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ile öğrenciler kitap okuma etkinliğinde buluştu.Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) rektörlüğü önünde toplanan öğrenciler, öğretim üyeleri ve çalışanlar 30 dakika boyunca kitap okudu.PAÜ Kütüphane Daire Başkanı Özgür Volkan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Kütüphane Haftası'nda bu etkinliğin düzenlendiğini, etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Yılmaz, yarım saat sessiz kitap okuyarak okuma alışkanlığına dikkati çekmek istediklerini ifade etti.
Etkinlikte, PAÜ kütüphanesinden geçen yıl en çok kitap alan 3 öğrenciye kitap hediye edildi.Öte yandan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 150 öğrenci de haftaya dikkat çekmek amacıyla kitap okudu.Uşak'ta ise Hasan Hilmi İlkokulu'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Uşak Valisi Salim Demir'in de katıldığı etkinlikte, Vali Demir, öğrenciler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri kitap okudu.Vali Demir, kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılan bir davranış olduğunu belirterek "Sizlerin de bu alışkanlığı kazanmanız için bu yaşta kitap okumaya başlamanız gerekiyor. Kitap okuyarak hayal dünyanızı ve bilgi hazinenizi zenginleştirebilirsiniz. Bir yıl içinde 100'den fazla kitap okuyan öğrenciler Dumlupınar Şehitliği'ne geziye götüreceğim." dedi.

Kitap Okuma Kütüphane Öğrenciler Rektör 

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