508. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - PRUSAC

: - 508. Ayvaz Dede Şenlikleri detayları508. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi - Boşnakların Müslüman olmasının en önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlenen şenlikler, binlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazı ile son buldu - Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic: - "Ayvaz Dede'nin yolculuğu bir fikir, niyet, azim ve istikamettir. O, Bosna insanlarının iyiliği için çalışmak, bereket ve ülkede barış için duadır"PRUSAC (AA) - Boşnakların Müslüman olmasının en önemli sembollerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 508 yıldır düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Hersek 'in Prusac (Akhisar) kasabasında binlerce kişinin katılımıyla kılınan öğle namazı ile sona erdi.Ülkenin en uzun soluklu etkinliği bu şenliklerin merkezi programına katılmak üzere günler öncesinden farklı şehirlerden yola çıkan 300'den fazla atlı, öğle öncesinde programın yapıldığı alana ulaştı. Yağmura rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran binlerce insan, geleneksel kıyafetleri ile alana ulaşan atlıları coşkuyla karşıladı.Atlı birliklerin alana varmasının ardından, sancaktarlar eşliğinde, rivayete göre 508 yıl önce yaşanan kuraklıkta Ayvaz Dede'nin dua etmesinin ardından suyun çıktığı kayalık alandan geçildi. Binlerce insan, inanışa göre kayanın yarılıp suyun çıktığı ve kuraklığın son bulduğu bu yerde dua etti, namaz kıldı.İnsanlar daha sonra namazın kılınacağı alana gelerek, burada önce Bursa'dan Karabaş - i Veli Dergahı Kültür Merkezi'nin sema gösterisini, ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Mehteran Birliği'nin performansını ilgiyle takip etti.Türkiye'den de turistlerin, yerel yöneticilerin, siyasilerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bulunduğu şenliğe, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Sefik Dzaferovic ve İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic de katıldı. - "Ayvaz Dede'nin yolculuğu bir fikir, niyet, azim ve istikamettir" Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, bugün burada bölge ülkelerinde yaşayan Müslümanların yanı sıra Avrupa ve ABD'den de Boşnakların buluştuğunu belirterek, "Bugün hepimiz manevi meclisimiz Ayvaz Dede kayalıklarının önüne geldik. Geldik ki niyetlerimizi, istikametimizi ve dualarımızı onaralım. Geldik ki barış içinde bir Bosna hayalimizi onaralım." dedi. Ayvaz Dede'nin suyu bulmak için 40 gün 40 gece dağa gelip gittiği yolculuğun, Bosnalı Müslümanların gücünün ve birliğinin yansıması olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Her yıl buraya gelerek bu gücümüzü onarıyor ve herkese gösteriyoruz." diye konuştu. Bu şenliklerin Ayvaz Dede hakkındaki efsanelerden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Kavazovic, şunları söyledi:"Ayvaz Dede'nin yolculuğu bir fikir, niyet, azim ve istikamettir. O, Bosna insanlarının iyiliği için çalışmak, bereket ve ülkede barış için duadır. Burası Akhisar'dır. Bosna'nın Medine'sidir. Ak şehirdir. Ayvaz Dede'nin duası için her yıl süslenen gelindir. Akhisar, Ayvaz Dede'nin suyu getirerek modernleştirdiği bir şehirdir. Burada yapılan dua su içindir, hepimizin hayatı içindir."Kavazovic, duanın kayaları dahi yerinden oynatabileceğini burada gördüklerini vurgulayarak, "Buraya Ayvaz Dede'nin gördüğü rüyayı görmek için geliyoruz. Buraya onun bize neler söyleyeceğini duymak için geliyoruz. Duyduğumuz ise şudur: 'Ey Boşnaklar! Eğer niyetiniz doğruysa, azimliyseniz ve Allah'a güveniyorsanız her rüyayı gerçek kılmanız mümkündür." ifadelerini kullandı.508. Ayvaz Dede Şenlikleri, Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic'in okuduğu duanın ardından öğle namazının kılınmasıyla sona erdi. - Ayvaz Dede kimdir?Ayvaz Dede de tıpkı Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek 'e gelen Horasan erenlerindendi.Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf şehrinin Prusac kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan derviş, karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu.Bu olayın ardından bölge suya kavuştu, kuraklık sona erdi. Mucizevi olayı duyan bölge halkı, Müslüman oldu.Her yıl bu kayalıkların yanı başında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan şenlikler, Bosna Hersek 'teki en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'de yasaklanan bu anlamlı şenlikler, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.