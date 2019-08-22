47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali - ARTVİN
- 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali - Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu - Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu - Arhavi Eski Kaymakamı Erol Ertuğrul'un çay toplama gösterisi - Genel çay toplama yarışması görüntüleri - Drone görüntüleri47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali - Festivalin ikinci gününde çay toplama yarışması yapıldıARTVİN (AA) - Artvin 'de dün başlayan "47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali" devam ediyor.Arhavi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca organize edilen festivalin ikinci gününde, Yemişlik Mahallesi'nde çay toplama yarışması gerçekleştirildi. Kadın ve erkek toplam 23 kişinin katıldığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.Katılımcıların, kendilerine verilen sürede en fazla çayı toplamak için kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, kadınlarda Havva Abdullah birinci, Ayser Erin ikinci, Zeynep Deniz üçüncü oldu.Erkeklerde ise Mustafa Reyhan birinciliği, Aydın Reyhan ikinciliği, Tuncay Şimşek üçüncülüğü elde etti.Yarışma sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi. Yarışmayı, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 47 yıl önce festivali başlatan eski Arhavi Kaymakamı Erol Ertuğrul ile vatandaşlar izledi.Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.
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