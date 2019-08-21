47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali - ARTVİN
- 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali - Karma resim sergisi açılışı - Atatürk Anıtına çelenk sunma ve saygı duruşu - Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun açılış konuşması - Kortej yürüyüşü - Mehter takımı gösterisi47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali - Festival kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildiARTVİN (AA) - Artvin 'de, "47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Arhavi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca organize edilen festival kapsamında, ilçe merkezinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.İlçe Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, burada yaptığı konuşmada, uluslararası bir boyuta taşınan festivalin bu yıl 47'ncisinin düzenlendiğini söyledi.
Festivalin bugünlere kadar gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kurdoğlu, "Festival kapsamında kültürel ve sportif etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikler kapsamında yöre kültürünü yansıtan yarışmalar düzenleyeceğiz. Bunlara ek olarak yerel ve ulusal sanatçılarımızla müzik dolu bir festivali yaşayacağız." dedi. Konuşmaların ardından Artvin Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı eşliğinde Atatürk Anıtı'ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 5 gün sürecek festivalin ikinci gününde çay toplama ve bisiklet yarışması yapılacak.Halkoyunları ekiplerinin gösterilerinin de yer alacağı ikinci gün etkinliklerinde, yerel sanatçılar konser verecek.
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