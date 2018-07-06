4. kattan düşen yavru kediyi kurtarmak için zamanla yarıştı

-Kuaförün kediyi kucağına alıp koşması

-Kedinin veterinere teslim edilmesi

-Kuaför Kendirci ile röportaj



( KOCAELİ -ÖZEL-HD)- İşini bıraktı, kucağına aldığı kediyi koşarak veterinere götürdü- İç kanama geçiren kedi kurtarılamadı KOCAELİ



- İzmit’te bir binanın 4. katındaki pencereden zemine düşerek yaralanan kediyi kucağına alan genç kuaför, işini bırakıp veterinere koşsa da iç kanama geçiren kedi kurtarılamadı. Bir apartmanın 4. Katından zemine düşerek ağır yaralanan kedi, yardımsever kuaförün tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir binanın 4. katındaki dairenin penceresinde yavru kedinin dolaştığını gören yan binadaki kuaför Kenan Kendirci, binaya girdi. Kendirci’nin daire sahibini uyarmak için binaya girmesi sırasında ise dengesini kaybeden yavru kedi 4. kattan zemine düştü. Çevredekilerin çığlıkları arasında zemine düşerek ağır yaralan kedi uzun süre yerde acı içerisinde kıvrandı. Hızla apartmandan çıkarak yavru kediyi kucağına alan Kendirci, koşarak taksiye bindi. Yavru kediyi tedavi edilmesi için veterinere teslim eden Kendirci, daire sahibinin duyarsızlığına tepki gösterdi. Kedinin uzun süre pervazda dolaştığını ifade eden Kendirci, “Dükkanımın yan tarafında 4. Kattaydı kedi. Miyavlama sesini duyduk. Sonra yetişmeye çalıştık 4. kata çıktık, kedi o sırada yere düştü. Sonradan direk veterinere getirdik. Sahipliydi kedi ve duyarsızca davrandılar. Biz uyarmaya çalıştık. Balkonda duyarsızca bırakılamazdı o kedi” dedi.

Bir süre arkadaşıyla veteriner önünde bekleyen Kendirci, yavru kedinin iç kanamadan öldüğünü öğrenince sahibine bir kez daha tepki gösterdi.

