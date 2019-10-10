Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
'4. Kaleiçi Old Town Festivali' başladı - ANTALYA

'4. Kaleiçi Old Town Festivali' başladı - ANTALYA

"4. Kaleiçi Old Town Festivali" başladı - ANTALYA - 4. Kaleiçi Old Town Festivali - Festival kortejinden detaylar - Ateşli gösteriden detaylar - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın defteri imzalaması ve yazdıklarını okuması"4. Kaleiçi Old Town Festivali" başladıANTALYA (AA) - Antalya 'nın kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "4. Kaleiçi Old Town Festivali" başladı.
Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında Karaalioğlu Parkı'ndan Kaleiçi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Sokak sanatçılarının da performanslarını sergilediği korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Korteje, festival için Antalya 'ya gelen İtalya, Bulgaristan, Kosova, Litvanya, Macaristan, KKTC, Pakistan, Azerbaycan, Avusturya ve Ukrayna temsilcileri de katıldı.
Korteje Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ile katılarak halkı selamladı.

Festival İtalya Forma 

İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı