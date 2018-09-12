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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu - TEKİRDAĞ İzle

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu - TEKİRDAĞ İzle

- Heykeltıraşların çalışmalarından detay - İspanyol heykeltıraş Uli Schwander'ın çalışması - İspanyol heykeltıraş Uli Schwander ile röportaj 4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu - İspanyol heykeltıraş sempozyumda "üzüm falını" eserine yansıtacakTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu devam ediyor.Bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyuma katılan heykeltıraşlar, eserlerinde üzüm ve insan temalı çalışmalar yapacak.Sempozyumda yer alan İspanyol heykeltıraş Uli Schwander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Türkiye'de çok kez bulunduğunu ve çeşitli programlara katıldığını söyledi.

Bu yıl Tekirdağ 'da düzenlenen sempozyumun temasını da çok beğendiğini belirten Schwander, "Tarih boyunca üzüm ve insan teması çok hoş. Ben de ona göre bir proje oluşturdum ve çalışmalara devam ediyorum. Buna üzüm falı diyoruz. Uzun bir zaman isteyen bir eser. Umarım 4 hafta için de bunu yetiştirebilirim." diye konuştu.
Schwander, "Üzüm falı" eserini 3 küp şeklinde olan mermerin 12 yüzeyine üzüm salkımlarını işleyerek yapacağını ifade ederek, şunları kaydetti:"Türkiye'yi ve yemeklerini çok beğeniyorum. Burasıda deniz kenarı bir şehir ve çok güzel. Bundan sonra ki yıl da sempozyuma katılmak istiyorum. Bu yıl eserimin kabul edilip sempozyuma dahil edilmesi beni çok mutlu etti. Sempozyum sanatçılar tarafından çok beğeniliyor. Burada birçok üniversiteden öğrencilerle birlikte çalışıyor olmak mutluluk verici. Sempozyum sonunda burada güzel bir eser bırakacak olmaktan dolayı mutluyuz."4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu, 26 Eylül'de düzenlenecek sergi açılış töreniyle sona erecek.

Açılış Töreni Muhabir Öğrenciler Irak 

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