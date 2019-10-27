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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı - TUNUS Haberi

30. Uluslararası Kartaca Sinema Festivali başladı - TUNUS Haberi



: - Festivale gelenlerden detaylar - Aylan bebek pankartı açılması30. Uluslararası Kartaca Sinema, başkent Tunus 'ta başladı.
Festivalin açılışına Tunus lu oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra "Aylan Bebek" filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya da katıldı.
Sarıkaya: "Dünya Aylan bebeği unutmuş olabilir ama biz hala unutmadık"dedi.

Bebek Başkent 

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