30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - ZONGULDAK Video
- Konserden detaylar30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - Sanatçı Edip Akbayram festival kapsamında konser verdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Devrek ilçesinde düzenlenen "30'uncu Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahne aldı.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranları Akbayram'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, izleyenleri coşturdu.Akbayram, başta "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Gittin Gideli" olmak üzere birçok şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Akbayram'a Devrek Bastonu hediye etti.Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.
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