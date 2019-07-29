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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - ZONGULDAK

30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - ZONGULDAK

- Konserden detaylar30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - Festivalde, şarkıcı Betül Demir konser verdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta düzenlenen "30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında şarkıcı Betül Demir sahne aldı.Devrek ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde hayranları Demir'in şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Demir, seslendirdiği şarkılarla izleyenleri coşturdu.Şarkıcının parçalarına eşlik eden Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Betül Demir'e Devrek Bastonu hediye etti.Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Aston Havai Fişek Şarkıcı 

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