30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - ZONGULDAK
- 30'uncu Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - Sanatçı Kıraç'ın konserinden detaylar30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali - Şarkıcı Kıraç, festival kapsamında konser verdiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Devrek ilçesinde düzenlenen "30'uncu Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında şarkıcı Kıraç sahne aldı.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranları Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Kıraç, izleyenleri coşturdu.Kıraç, başta "Ayşem", "Zaman" ve "Senden Başka" olmak üzere birçok şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Kıraç'a Devrek Bastonu hediye etti.Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.
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