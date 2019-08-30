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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
'30 Ağustos Zafere Giden Yol' sergisi - İSTANBUL

'30 Ağustos Zafere Giden Yol' sergisi - İSTANBUL

"30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi - İSTANBUL - Genel görüntüler - Röportajlar"30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi - İletişim Başkanlığı tarafından Taksim'de kurulan "30 Ağustos Zafere Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldıİSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi açıldı.Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezine yerleştirilen dev ekranlar ile 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan belgesel ve videolar vatandaşlara sunuldu.Ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait silahlar ve Harbiye Askeri Müzesi'nden getirilerek sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pelerini de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Dijital gösterim merkezini ziyaret eden vatandaşlardan Fatma Doğan, içerideki her şeyi çok beğendiğini belirterek, "Çok etkileyiciydi, gurur duyduk bir kere daha. Aynı duyguları hissettik, yaşadık. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın ama yaşayacaksak da zaferle bitirsin ve böyle hikayeler tekrar yazılsın." dedi.
Dijital gösterim merkezi, 7 gün boyunca 11.00 - 23.00 saatleri arasında İstanbul luların ziyaretine açık olacak.

İletişim Belgesel 

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