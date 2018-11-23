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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
3 kuşak öğretmenler aynı sıraları paylaştı - DÜZCE

3 kuşak öğretmenler aynı sıraları paylaştı - DÜZCE

- Okulun Müdürü Gülsüm Aydın Albayrakoğlu'nun konuşması - Okuldan genel görüntü 3 kuşak öğretmenler aynı sıraları paylaştıDÜZCE (AA) - Düzce 'de yaşayan 3 kuşak öğretmenler aynı sıralarda buluştu.Konuralp Anaokulu'nun daveti ile bölgede yaşayan emekli öğretmenler "Öğretmenler Günü" dolayısıyla anaokulunda bir araya geldi.1940 - 1995 ve 2018 yıllarında eğitim vermiş ve halen eğitim vermeye devam eden öğretmenler eski sıralarda birlikte vakit geçirdi. Eski ve yeni eğitimin konuşulduğu programda, bazı kişiler babası ya da annesinin öğretmeni ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.Okulun Müdürü Gülsüm Aydın Albayrakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir organizasyona imza attıklarını, programda yoğun duygunun yaşandığını söyledi.

Etkinlikte 3 kuşak öğretmenin birlikte bir şeyler paylaştığını ifade eden Albayrakoğlu, şöyle konuştu:"Konuralp'te yaşayan emekli öğretmenlerimizi okulumuza davet ettik. Okulumuzda eğitim gören küçük çocuklarla birlikte okul atmosferini yaşattık onlara. Onların öğretmenler gününü kutladık, genç kuşaklara eski nesil öğretmenliğin asilliğini, saygınlığını bire bir yaşatmayı amaçladık. Çok duygusal anlar yaşadık, 3 kuşak bir aradaydı. Öğrencisinin öğretmeni, öğretmeninin öğretmeni bir aradaydık. Birbirimizle hatıralarımızı paylaştık."Derin duygular yaşandığını kaydeden Albayrakoğlu, meslek yıllarını hatırlamanın her öğretmen için duygulu olduğunu belirtti.
Birlikte sohbet eden 3 kuşak daha sonra anaokulunda eğitim gören öğrencilerle okul bahçesine fidan dikti.

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